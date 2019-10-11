Galatasaray'da sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

11.10.2019 13:33
Galatasaray'da sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ardından şut çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaraylı futbolcular çift kale taktik oyunu oynadı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Kaynak: DHA
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