HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'da Seri'nin kaderi son 3 maça bağlı!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da son haftalarda alınan sonuçlar kötü olsa da orta sahadaki oyunu ile sınıfı geçen isimler arasında yer alan Jean Michael Seri'nin takımdaki geleceğini son 3 hafta netleştirecek.

Galatasaray'da Seri'nin kaderi son 3 maça bağlı!
12.07.2020 07:40 | Son Güncelleme: 12.07.2020 08:38

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da son haftalarda alınan sonuçlar kötü olsa da orta sahadaki oyunu ile sınıfı geçen isimler arasında yer alan Jean Michael Seri'nin takımdaki geleceğini son 3 hafta netleştirecek. Henry Onyekuru ve Florin Andone'den sonra sezon bitiminde Mario Lemina ile de yolların ayrılması beklenirken, Seri'nin durumunu ise sarı kırmızılıların ligi tamamlayacağı pozisyon belirleyecek. Southampton'dan gelen Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina'nın sık sık sakatlanması ve bu nedenle ligde tam 17 maçı kaçırması nedeniyle bir sezon daha kiralanması beklenmezken Seri için de durumu Galatasaray'ın Şampiyonalar Ligi'ne katılım hakkı elde edip edemeyeceği gösterecek.

Devler Ligi gelirine bağlı

Ligde 52 puan ile 5. sırada bulunan Galatasaray, Devler Ligi için bilet alamazsa, yıllık maliyeti yüksek olan Seri'ye de sezon sonunda veda edilecek. Fulham Kulübü'nden 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan ve 2.8 milyon Euro garanti para alan Seri'nin kulübe bu sezonki maliyeti 5 milyon Euro. Vergiler ve bonuslar eklendiğinde Seri'nin maliyeti de Galatasaray'ın elini yakıyor. Bu nedenle son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için UEFA'dan önemli geliri kasasına koyan Galatasaray bu şansını yitirirse Jean Michael Seri de Galatasaray'a veda edecek.

Kulübüyle görüşülmedi bile

Şu ana kadar Fulham Kulübü ve Seri'nin menajerleri ile temasa geçmeyen Galatasaray'ın sezon sonundaki tabloyu beklediği için herhangi bir adım atmadığı öğrenildi. İlk ikiye girme şansı kalmayan sarı kırmızılıların hedefi ligi üçüncü sırada bitirmek. Ancak bu da Şampiyonlar Ligi için ön eleme hakkını kazanması için yeterli olmayacak. ve ancak Trabzonspor'un CAS'taki davasından olumsuz sonuç çıkması durumunda lig üçüncüsü Devler Ligi'n gidecek. Eğer ilk 3'e girilemezse Fildişili oyuncu için girişimde bulunmayacak olan sarı kırmızılılar bu takdirde maliyeti daha düşük genç oyuncuları kiralamaya çalışacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? Güncel
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor Magazin
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi Magazin
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak Güncel
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ozan Güven Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Podolski Emre Belözoğlu Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Antalya Tunceli Danıştay
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Seri'nin kaderi son 3 maça bağlı! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 08:50:06. #1.15#
title