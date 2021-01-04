Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular Terim'i düşündürüyor

Sarı-Kırmızılılarda kırmızı kart gören Emre Kılınç ile sarı kart cezalısı Arda Turan ve Marcao, Konyaspor'la oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak Feghouli, Babel ve Etebo'nun sakatlıkları da hala sürüyorSerhan TÜRK - Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile...