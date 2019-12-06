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Galatasaray'da Lazeric Jones sakatlandı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Lazeric Jones'un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildiği açıklanırken, oyuncunun 8 haftalık bir tedavi sürecinin olacağı belirtildi.

06.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:33
Galatasaray'da Lazeric Jones sakatlandı

Erkek Takımı oyuncularından Lazeric Jones'un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildiği açıklanırken, oyuncunun 8 haftalık bir tedavi sürecinin olacağı belirtildi.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Lazeric Jones, 01.12.2019 tarihinde yapılan antrenmanda sol dizinde bir sakatlık yaşadı. Yapılan ileri tetkiklerde Lazeric Jones'un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuz sol dizinden bir operasyon geçirecek ve rehabilitasyon süreci başlayacaktır. Bu sürecin yaklaşık olarak 8 hafta sürmesi öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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