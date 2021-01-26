Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Taylan Antalyalı oldu.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Taylan Antalyalı oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, her takımın bir haftayı maç yapmadan geçtiği Süper Lig'in 21 hafta süren ilk yarısında oynadığı 20 müsabakanın 12'sini kazanırken, 3'ünde berabere kalıp, 5'inde yenildi.

Galatasaray ligin ilk yarısında 41 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 30 futbolcu görev alırken, bu futbolculardan 7'si ilk 11'de sahaya çıkma şansı bulamadı.

En çok oynayan Taylan Antalyalı

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Taylan Antalyalı, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti.

Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısında sadece bir maç kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, diğer 19 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı.

Bu sezonki etkili performansıyla dikkati çeken Taylan Antalyalı, bin 668 dakika sahada kalarak sarı-kırmızılı takımın ligde en çok süre alan oyuncusu oldu.

Taylan Antalyalı, geçen sezon ise çoğu sonradan oyuna dahil olduğu 15 lig maçında 648 dakika oynamıştı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan sonra en fazla süreyi 18 maçta bin 605 dakika ile Brezilyalı oyuncu Marcao aldı.

Radamel Falcao 8 maça çıktı

Galatasaray'da transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, ligde ilk yarının büyük bölümünde takımdan uzak kaldı.

Falcao, sezonun ilk yarısında 5'i ilk 11 olmak üzere sadece 8 lig karşılaşmasında görev yaptı. Bu maçlarda toplam 430 dakika sahada kalan Falcao, sarı-kırmızılı takımın en az oynayan oyuncularından biri oldu.

Galatasaray'da geçen sezonun gözde isimlerinden Ömer Bayram'ın ise görev aldığı 17 maçın 13'ünde sonradan oyuna dahil olması dikkati çekti.

En golcüsü Diagne

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti.

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaraylı 13 futbolcu 39 kez ağları havalandırırken, sarı-kırmızılı takım hanesine yazılan 2 golü ise rakip futbolcular kendi kalelerine attı.

Sarı-kırmızılı ekipte Diagne 9 golle ilk yarının en skorer ismi olurken, Younes Belhanda 6, Radamel Falcao da 5 golle öne çıktı.

Galatasaray'da Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel üçer, Sofine Feghouli 2, Taylan Antalyalı, Ryan Donk, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Jesse Sekedika da birer kez topu filelerle buluşturdu.

En hırçını Marcao

Galatasaray'ın ligin ilk yarısındaki en hırçın futbolcusu Marcao oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 19 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 5 kırmızı ve 42 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı ve 4 sarı kartı bulunan Marcao, en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Peter Etebo ve Emre Kılınç sezonun ilk yarısında kırmızı kart gördü.

Futbolcuların performansı

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: