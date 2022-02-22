Galatasaray'da büyük kriz patlak verdi! Torrent, yıldız futbolcuları takımda görmek istemiyor

Süper Lig'de tarihi bir sezon yaşayan Galatasaray haftalar sonra Göztepe karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. Sarı-kırmızılı takımın başında ilk 3 puanını alan teknik direktör Domenec Torrent ise 3 futbolcunun biletini kesti.

RAPORU YÖNETİME SUNDU

Takvim'in haberine göre, Domenec Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması konusunda yönetime rapor sundu. Bu futbolcuların Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Olimpiu Morutan oldukları belirtiliyor.

ARDA TURAN'IN OLUMSUZ ETKİ YARATTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Arda Turan geçtiğimiz gün Fatih Terim'le beraber fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmış ve gündemi sarsmıştı. Torrent'in Terim'e çok yakın olan tecrübeli yıldızın bazı futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattığını düşündüğü öğrenildi.

ALPASLAN'DAN DİSİPLİNSİZ HAREKETLER

İspanyol hocanın hedefindeki bir başka isim olan Alpaslan son 3 maçın kadrosuna alınmadı. Torrent'in disiplinsiz hareketleri nedeniyle taktik toplantıdan kovduğu iddia edilen yıldız futbolcunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımları da dikkatleri çekiyor.

MORUTAN, TERİM SONRASI İSTEKSİZ

Son dönemin büyük hayal kırıklıklarından biri olan Morutan'ın ise Terim'in gidişi sonrası Florya'da çok disiplinsiz hareketler sergilediği ve idmanlardaki isteksiz görüntüsü ile Torrent'in tepkisini çektiği belirtiliyor.

BURAK ELMAS VETO ETTİ

İspanyol teknik adamın kadro dışı talebinin şu anda Başkan Burak Elmas tarafından veto edildiği ifade ediliyor. Başkan Elmas'ın böyle bir hamlenin yaşanan büyük krizi daha da derinleştireceği konusunda endişeler yaşadığı öğrenildi. Ancak Rizespor maçının da kazanılması durumunda Başkan Elmas'ın 3 futbolcuyla ilgili talebi yeniden gözden geçireceği gelen bilgiler arasında.

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