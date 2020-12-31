Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

31.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:44
Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'nin tedavisine devam edildi. Ryan Babel ise kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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