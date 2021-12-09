Galatasaray averajı kaç? İkili averaj ve genel averaj kaç? UEFA Avrupa Ligi E grubu Galatasaray ve Lazio'nun averajları kaçtır? - Haberler
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Galatasaray averajı kaç? İkili averaj ve genel averaj kaç? UEFA Avrupa Ligi E grubu Galatasaray ve Lazio'nun averajları kaçtır?

Galatasaray averajı kaç? İkili averaj ve genel averaj kaç? UEFA Avrupa Ligi E grubu Galatasaray ve Lazio'nun averajları kaçtır?
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UEFA Avrupa Ligi E grubu Lazio-Galatasaray maçı devam ederken izleyiciler, Galatasaray averajı kaç? İkili averaj ve genel averaj kaç? UEFA Avrupa Ligi E grubu Galatasaray ve Lazio'nun averajları kaçtır? merak etti. İşte detaylar...

Lazio'nun averajı kaçtır? Galatasaray'ın averajı kaç? Hangi takımın averajı daha yüksek? GS ve Lazio averaj puanları nasıl? Kimin daha çok golü var?

Şuanda maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.

Temsilcimiz Galatasaray grupta 11 puanla 1. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 5 maç oynandı. Geriye 1 maç kaldı.

E Grubu puan durumu:

  • Galatasaray : 11 puanda (Averajı : +4 gol) (Attığı gol 7, Yediği gol 3)
  • Lazio : 8 puanda (Averajı : +4 gol) (Attığı gol 7, Yediği gol 3)
  • Marsilya : 4 puanda
  • Lokomotiv Moskova : 2 puanda

Bugün Galatasaray, Lazio ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı kazanırsa 14 puanla grubu 1. sırada tamamlamış olacak. Aynı şekilde berabere kalırsa da 12 puanla 1. sırada bitirecek.

Galatasaray grupta 1. sırada ve +4 averajı vardır.

Lazio grupta 2. sırada ve +4 averajı vardır.

Buna göre Galatasaray ve Lazio'nun averajları eşittir.

Eğer bugünkü maç sonucunda Lazio ve GS puanları eşit olursa averaj bakımından Lazio öne geçen taraf olacak ve temsilcimiz Galatasaray grubu 2. sırada tamamlamış olacaktır. Bu bakımdan grubu 1. tamamlamamız için bu maçta en kötü beraberlik almamız gerekiyor.

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