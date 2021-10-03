Galatasaray: 2-3

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Ligde 8 haftada sadece bir puanı bulunan ev sahibi ekip bu sonuçla son sırada yer alırken, maçı 10 kişi tamamlayan konuk Galatasaray ise iki maçlık mağlubiyetin ardından iki maçlık galibiyet serisi yakalayarak puanını 14'e yükseltti.

Karşılaşma 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.