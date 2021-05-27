GAİB: Türkiye tekstil ihracatının yüzde 23'ü Güneydoğu'dan

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, İstanbul Sanayi Odası İSO 500 listesinde 39 firmayla önemli bir temsil gücü elde ettiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin Ocak – Nisan 2021 dönemi toplam tekstil ihracatının yüzde...

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, İstanbul Sanayi Odası İSO 500 listesinde 39 firmayla önemli bir temsil gücü elde ettiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin Ocak – Nisan 2021 dönemi toplam tekstil ihracatının yüzde 23'ü bölgemiz üreticisi ve ihracatçısı tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Bölgenin en önemli üretim ve ihracat alanlarını tekstil, halı, hububat, pastacılık malzemeleri, plastik ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile kuru meyve ve mamulleri olarak sıralayan Ahmet Fikret Kileci, Ocak – Nisan döneminde bölgenin toplam ihracatının da yüzde 36.9 artışla 3.6 milyar dolara yükseldiğini dikkat çekti ve ekledi:

"Pandemi dolayısıyla zorlu bir 2020 yılı geçirdik ve bütün sıkıntılara rağmen üretmeye ve hem sektörleri hem de istihdamı korumaya çaba gösterdik. Büyük oranda da başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İSO 500 listesinde 39 firmamız yer alıyor ve bunlar aynı zamanda ihracat gerçekleştiren firmalarımız. "Birliklerimiz iştigal sahasında bulunan illerden Gaziantep'te 29, Kahramanmaraş'ta 9, Mardin 1 firmamız listeye adını yazdırarak bizleri gururlandırdı. Bölge olarak, Türkiye için üretim ve ihracatın çok önemli iki konu olduğunu biliyoruz ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 2020 yılında 9,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. "Sanayicimiz hevesli, üretim potansiyelimizi biliyoruz ve 2021 yılında ihracatı 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl İSO 500 listesinde daha fazla firmayla yer almayı hedefliyoruz."Pandemi ile birlikte İpek Yolu'nun eski önem ve değerine tekrar kavuştuğuna da dikkat çeken Ahmet Fikret Kileci şöyle devam etti: "İpek Yolu'nun yeniden değerli bir ticaret rotası haline gelmesi, bu yol üstünde bulunan ticaret duraklarının üretim potansiyellerini daha fazla harekete geçirmelerini sağlamıştır. Bu önemli ticaret duraklarından biri de Gaziantep öncülüğündeki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Bölgemiz, sahip olduğu kadim üretim kültürü ve beşeri sermayesiyle dün olduğu gibi bugün de zorlu pandemi koşullarına rağmen ticaretteki performansını artırıyor." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı