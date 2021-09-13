GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den yabancı uyruklu firmalara ilişkin değerlendirme Açıklaması - Haberler Ekonomi
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GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den yabancı uyruklu firmalara ilişkin değerlendirme Açıklaması

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Ekonomi
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den yabancı uyruklu firmalara ilişkin değerlendirme Açıklaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgede faaliyet gösteren yabancı uyruklu firmaların toplam ihracattan aldıkları payın yüzde 4 olduğunu bildirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgede faaliyet gösteren yabancı uyruklu firmaların toplam ihracattan aldıkları payın yüzde 4 olduğunu bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aktif olarak ihracat yapan toplam bin 399 yabancı uyruklu firmanın bulunduğunu belirtti.

Bu firmalardan 673'ünün ocak-ağustos döneminde 319,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki mültecilerin istihdama katkılarının olumlu bir noktada olduğu söylenebilir. Gaziantep, birlikte iş yapma kültürüne sahip bir şehir. Dolayısıyla mültecileri karşımıza değil, yanımıza almak istiyoruz. Göç, aleyhe ya da lehe çevrilebilen bir olgudur. Siz göç akımını iş gücüne çevirebilir, üretime entegre edebilirseniz bu kentin lehine olur. Aksi halde işsiz, aşsız bırakılan insanlar potansiyel bir tehlike oluşturur ve bu toplumun her alanında domino etkisiyle hissedilir. Gaziantep göç almaya alışmış ve bunu yönetmeyi öğrenmiş bir şehir. Sadece mültecileri değil ülkemizin başka noktalarından gelen vatandaşlarımızı da ticari ve sosyal hayatımıza kolaylıkla entegre edebiliyoruz."

Kileci, "Bölgemizde faaliyet gösteren yabancı uyruklu firmaların toplam ihracatımızdan aldıkları pay yüzde 4. Ocak-Ağustos 2021 itibariyle yabancı uyruklu firmaların ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştirdikleri ülkeler ise 83,6 milyon dolarla Suriye, 62 milyon dolarla Irak, 38,2 milyon dolarla Almanya, 13,5 milyon dolarla Mısır, 11,4 milyon dolarla Birleşik Devletler. Başlıca ihracat kalemlerini ayakkabılar, örme giyim eşyaları, halılar ve yer kaplamaları ile çeşitli mamul eşyalar (hijyenik havlu, bebek bezi ve benzeri) oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi Haberleri
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