GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in Temmuz ayında rekor seviyede artan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in Temmuz ayında rekor seviyede artan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kileci, Gaziantep'in ihracattaki başarısını Bölgenin beşeri sermayesine ve mücadeleci ruhuna bağladı.

Pandemi dolayısıyla ihracatın Mart ayında büyük yara aldığını ve Mayıs'ta yeniden toparlanmanın başladığını ifade eden Başkan Kileci, Temmuz ayında ise Gaziantep'in ihracatını yüzde 9,1 oranında artırarak tarihi bir rekora imza attığını bildirdi.

Kabuğumuza çekilmedik

Gaziantep'in ihracattaki başarısını beşeri sermayeye yani insan kaynağına bağlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Pandemi sürecinde bir çok ülke ve üretici kabuğuna çekilirken, biz her türlü riski alarak ama hijyen ve sağlık kurallarından taviz vermeden büyük bir azimle ve hırsla üretmeye devam ettik. Bu Bölgenin insanı çalışkandır, mücadelecidir. Hiçbir zaman teslim olmamıştır ve teslim de olmayacaktır. Sürekli yeni pazarlar bulmak, yeni ürünler üretmek ve daha önce denenmemiş işlere yönelmek en büyük özelliklerimiz arasında yer alıyor. Biz bu özelliklerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarıya katkısı olan, ihracatımızın tüm aşamalarında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Hedefimiz ilk 3 il arasına girmek

Gaziantep'in en fazla ihracat yapan 5. il olduğunu hatırlatan Başkan Kileci, "Pandemi süreci ile birlikte Mart ayında ihracatımızda ciddi bir yavaşlama oldu. Mayıs'ta yeniden toparlanmaya başlayan ihracatımız, Haziran'da önemli bir ivme kazandı. Temmuz ayında ise tarihi bir başarıya imza attık. Temmuz ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre %9,1'lik artışla 728 milyon 793 bin dolarlık ihracat yapıldı. Gaziantep, bu rakamla en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5. oldu. Hedefimiz en fazla ihracat yapan ilk 3 il arasında yer almaktır. Şu anda 191 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amacımız ise insanın olduğu tüm coğrafyalara ihracat gerçekleştirmektir. Bu noktada bizim için herhangi bir kıstas ya da engel yoktur. Yeter ki ulaşabileceğimiz bir ülke olsun, bir hedef olsun. Mutlaka oraya gider, beşeri ve ticari ilişkilerimizi geliştiririz. Gerek Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri gerekse de şehrin tüm paydaşları olarak hedeflerimize ulaşmak için büyük gayret içerisindeyiz. Biz Ağustos ve Eylül aylarında da ihracatımızı artırabilir isek, o zaman tam olarak başarıya ulaştığımızı söyleyebiliriz. O zaman biz dünyanın yaşadığı bu sorunun içerisinden kendi aklımızla, gücümüzle çıkmayı başardık diyebiliriz. Son olarak, mücadeleden asla vazgeçmeyen tüm ihracatçılarımıza, temsil ettiğim kurum ve ülkem adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Pandemide de aynı başarıyı görmek istiyoruz

Kileci, açıklamasının sonunda vatandaşlara da bir çağrıda bulunarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi. Killeci, "Biz iş insanları ve ihracatçılar olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. İhracatta bu kadar başarılı olan bir şehrin pandemiyle mücadelede de de aynı başarıyı göstermesi gerekiyor. Bu hastalığı bu şekilde yenebiliriz. Bizler işletmelerimizde, fabrikalarımızda gereken tedbiri alıyoruz ama vatandaşlarımız kendi sosyal hayatlarında bu tedbirleri almaz ise pandemi ve beraberinde yaşanan ekonomik ve sosyal anlamdaki olumsuzluklar uzun bir zaman daha devam edecektir. Tekrar etmek isterim ki maske, mesafe ve hijyen kuralları bizim için hayatidir. Kendimiz, ülkemiz ve insanlık için bu basit kurallara uyalım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA