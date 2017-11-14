G3 Forum 1500 Girişimciyi İş Dünyası ile Buluşturdu

TOBB öncülüğünde, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde, DenizBank ve Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda düzenlenen G3 Forum, 1500'ün üzerinde genç girişimci ve girişimci adayını mentorlarla buluşturdu. G3 Forum'da konuşan ve gençlere girişimcilik ile ilgili tavsiyeler veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün dünyadaki en parlak iş fikrinin bile süresi 6 ay. Yani 6 ay içinde ya o iş fikrini başkası gerçekleştiriyor ya da artık çözümünüze ihtiyaç kalmıyor. Bu yüzden aklınızda ve hayalinizde ne varsa peşinden gidin" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla dünyada 170'den fazla ülke ile eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası'nda düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum'un yedincisi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. "Altın Yumurtlayan Kafalar" ana teması ile gerçekleştirilen G3 Forum; Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde, DenizBank ve Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını genç girişimci ve girişimci adayları ile buluşturdu.

Açılış konuşmalarını G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ve Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır'ın yaptığı G3 Forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun girişimcilik konulu konuşması ile devam etti.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: "MÜŞTERİLER ARTIK E-POSTA İLE IŞIK HIZINDA GELİYOR"



Girişimciliğin günümüzün en önemli zenginleşme, kalkınma ve toplumsal refahı yükseltme aracı olduğunu ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz yüzyıl kaynağı petrol olan 3. sanayi devrimi dönemiydi, bu yüzyılda ise kaynağı insan olan 4. sanayi devrimini yaşıyoruz. Bu yüzyılın amacı doğal kaynağa değil, fikri üreten insan kaynağına ulaşmak. Bu yüzden artık dünyanın en güçlü insanları girişimciler. İçinde bulunduğumuz bu çağ, büyük fırsatlar sunuyor. Eskiden zengin olmak için milyarlarca dolar yatırım yapmak gerekirken, bugün bir bilgisayar ve iyi bir fikir yeterli. Eskiden kaynak bulma büyük meseleydi; şimdi hem kamu büyük maddi destek veriyor, hem de pek çok özel fon mevcut. Eskiden ürettiğini pazarlamak dertti, şimdi 10 bin kilometre öteden bir tıkla sipariş verebiliyorsun. Sadece App Store'da satışı yapılan Türkiye kökenli ürün sayısı 9 bine ulaşmış durumda. Güzel bir söz var; 'Sen pekmezi iyi yap, alıcısı Bağdat'tan gelir' derler. Müşteriler artık e-posta ile web üzerinden, ışık hızında geliyor" dedi.

" İYİ GİRİŞİMCİLİK DÜŞMEMEK DEĞİL, DÜŞÜNCE KALKABİLMEKTİR"



Girişimci adayları ile tavsiyelerini de paylaşan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: "Öncelikle, aklınızda ve hayalinizde ne varsa peşinden gidin. Bugün dünyadaki en parlak iş fikrinin bile süresi 6 ay. Yani 6 ay içinde ya o iş fikrini başkası gerçekleştiriyor, ya da artık çözümünüze ihtiyaç kalmıyor. İyi bir takım kurmak ve kendini sürekli yenilemek de önemli. Çünkü her projede farklı deneyimleri, farklı bakış açılarını ve teknolojiden sanata farklı disiplinleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Bugün dünyadaki en büyük yatırımcılar da, yatırım kararını fikirler kadar takımları da inceleyerek veriyor. Hata yapmaktan korkmayın ve pes etmeyin. Yere düşmeyenden girişimci olmaz, düşmekten korkmayandan girişimci olur. İyi girişimcilik düşmemek değil, düşünce kalkabilmektir."

GÜLDEN YILMAZ: "ALTIN YUMURTLAYAN KAFALAR GİRİŞİMCİLER ARASINDAN ÇIKACAK"

Açılış konuşmasına Global Girişimcilik Haftası'nı kutlayarak başlayan G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, "G3 Forum'un bu yılki temasını "Altın yumurtlayan kafalar" olarak belirledik. Bu temayı seçtik, çünkü geride bıraktığımız dönemde yaptığımız çalışmalarda, Türkiye'de özellikle genç girişimcilerin gerçekten zamanın ruhuna uygun, çok üretken, yaratıcı fikirlere sahip olduğunu gördük. Ne var ki pek çok girişimci adayı bu parlak, etkileyici fikirleri hayata geçirme konusunda nereden başlayacağını ve nasıl yol alacağını görmekte zorlanıyor. Bu forum, temelde girişimci adaylarının bu fikirlerini tartıştıkları ya da tarttıkları bir ortam olmaktan çok, onları geliştirecek yöntemleri keşfetmek ve girişimcilere yola çıkacak cesareti aşılamak için de çok önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Gelecek nesillerin büyük olasılıkla "İş Dünyasının Rönesansı" diye adlandıracağı bir dönemi yaşıyoruz. Bu yeni dönemde, girişimciler açısından yeni dünyayı anlamak, yeni fırsatları yakalamakla eşdeğer. Dünyaya eskisi gibi bakan kafaların artık fırsatları keşfetmesi mümkün değil. Altın yumurtlayan kafalarsa yeni dünyayı, değişen ekonomiyi ve değişen müşteriyi doğru okuyabilen girişimciler arasından çıkacak" diye konuştu.

HAKAN ATEŞ: "EKONOMİDE BÜYÜMENİN SINIRLARI YÜKSELEN GİRİŞİMCİ RUHUNA BAĞLI"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın 20 yıllık tarihinin başlı başına bir girişimcilik hikâyesi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Türkiye ekonomisinin gelişiminde kritik öneme sahip sektörlerde öncü konumda bulunmamızın arkasında da bu girişimci ruh yer alıyor. Bu ruhu Türkiye'de ve dünya çapında 33 finans kurumuna bankacılık paketi satmanın ötesinde, 1000'den fazla yazılım mühendisini istihdam ettiğimiz ve inovasyon üssü olarak nitelediğimiz Intertech çatısı altında besliyoruz. Aralarında şimdiye kadar çiftçilere yönelik geliştirdiğimiz Deniz'den Toprağa ve bankacılık sisteminin Türkiye'deki erişilebilirliği adına hizmete aldığımız fastPay gibi yenilikçi uygulamaların da bulunduğu ürün ve hizmetlerimizle gurur duyuyoruz. Tüm dünya ekonomilerinde büyümenin sınırları, yükselen girişimci ruha bağlı. Uluslararası arenada gücü tartışma götürmeyen ülkelere baktığımızda, özellikle teknoloji temelli atılımlar lokomotif rol oynuyor. Çünkü teknoloji bugün, 'keşke' dediğimiz her şey için bir çözüm üretiyor. DenizBank olarak biz de teknolojiyi insan ve toplum yararına nasıl kullanabileceğimiz üzerinde çalışıyor ve girişimcilik ekosisteminin gelişip yaygınlaşması yönünde çevik olma anlayışıyla refleks gösteriyoruz. Aynı anlayışın ülkemiz için de kaçınılmaz olduğu inancındayım. Bu yolda cüretkâr adımlar atmak ve ülkemizde atılan cüretkâr adımları desteklemek konusunda kararlıyız."

Ayşem Ertopuz: "Girişimcilerin önünü açarak ekonomik kalkınmaya destek oluyoruz"

Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, "Girişimciler, fikirlerini geliştirme ve ürüne dönüştürme aşamasında onlara yol gösterecek bir rehbere fazlasıyla ihtiyaç duyuyorlar. Girişimcileri ve girişimci adaylarını iş dünyasıyla buluşturarak bir anlamda bu rehberliği onlara sağlayan G3 Forum, çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bu nedenle, G3 Forum'da ikinci kez ana sponsor olarak yer almak bizim için çok anlamlı.



Turkcell olarak inovatif fikirlerin ürüne dönüşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede girişimcilerin önünü açarak, ekonomik kalkınmaya destek olmayı hedefliyoruz. Girişimcilerle destekçiler arasında bir köprü görevi gören Arıkovanı, bu anlayışla hayata geçen; kendisi de girişim örneği olan bir platform. G3 Forum'da Arıkovanı ile girişimcilik ekosisteminde sahip olduğumuz deneyimi aktarmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Sezai Hazır: "Sosyal ve ekonomik kalkınmayı girişimcilik eğitimleri ile destekliyoruz"

Habitat olarak Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek vermeyi sürdürdüklerini belirten Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır ise, "Bugüne kadar 81 ilde 10 bin yüz yüze eğitim, 5 milyon kişi ile etkileşim, 70 farklı eğitim içeriği, 40 ulusal proje, 14 gençlik merkezi, 2000 eğitmen, 27 bilişim akademisi, 6 ulusal kampanya, 5 ödül, 47 fikir üretme kampı ve start-up weekend kapsamında 5000 gönüllü aracılığıyla, 1300 kişiye yüz yüze eğitim verdik. 8-11 yaş arası çocukların analitik düşünme becerilerini geliştirmek için Vodafone, Finans Bank ve Microsoft ortaklığı ile 55 ilde 300 gönüllü eğitmenle 16 bin çocuğa eğitimler verdik, vermeye de devam ediyoruz. 9 yıldan bu yana Visa ve UNDP ortaklığı ile bireylere ve çiftçilere yönelik 300 bin kişiye yüz yüze finansal okuryazarlık eğitimleri veriyoruz. Diğer yandan kadınların dijital ekonomiye katılımını desteklemek için 15 bin kadına teknoloji eğitimleri veriyoruz. Önümüzdeki dönemde Coca-Cola ortaklığı ile 30 ilde 9000 kadına girişimcilik ve teknoloji eğitimleri vereceğiz. Bu kapsamda, çok sayıda girişimciyi aynı platformda buluşturan G3 Forum'u da desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

HUB TOPLANTILARI VE PANELLER G3 FORUM'A DAMGASINI VURDU



Girişimci adaylarının maksimum fayda sağlamaları esas alınarak oluşturulan Forum programı, geleneksel olarak düzenlenen ve genç girişimcileri mentorlarla buluşturan yuvarlak masa toplantılarıyla başladı. Büyük ilgi gören yuvarlak masa toplantılarında 1500'ün üzerinde girişimci ve girişimci adayı mentorlar ile bir araya gelerek, fikir alışverişi yaptı ve bağlantı kurma fırsatı buldu. Her masadaki mentorlar, girişimci adaylarına tecrübelerini aktararak, girişimcilik yol haritası çıkartmalarına yardımcı oldu.



Forum, bu yıl ilk kez düzenlenen Hub toplantılarıyla devam etti. G3 Forum'da bu yıl yuvarlak masa toplantılarına ek olarak, Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki interaktif toplantı formatı ilk kez yapıldı. Toplantılarda girişimciler ilgi alanlarıyla ilgili olarak detaylı bilgi alma imkânı buldu. Başarılı girişimcilerin ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin deneyimlerini aktardığı panellerde ise girişimcilik ile ilgili tüm başlıklar mercek altına alındı. TOBB Genç Girişimciler Kurulu Danışmanı Berrak Kutsoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen Yatırımcılar Paneli, Koç Inventram Genel Müdürü Cem Soysal, Turkcell İş Modeli Dönüşümü Müdürü Enis Yazırlıoğlu, Aslanoba Capital Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba ve ŞirketOrtağım Melek Yatırım Ağı Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan'ın katılımıyla yapıldı. İkinci Yatırımcı Paneli'nde son dönemde start up'lara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Mustafa Sandal, G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz ile Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz'un sorularını yanıtladı. G3 Forum, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ile bir araya geldiği Girişimci Paneli ile sona erdi.





