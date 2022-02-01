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Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Yabancı sayısının her sezon kademeli olarak düşmesi kuralında geri adım atmayan TFF, yerli oyuncularının aldığı sürenin artışıyla ilgili paylaştığı istatistikle tepkileri üzerine çekti. Futbolseverler, mecburen yerli futbolculara dönüş yapılmasının başarı olarak gösterilmesine çok sert eleştiriler getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yerli futbolcuların aldığı sürelerin artışıyla ilgili istatistikler paylaşıldı. Tamsaha'nın yaptığı analizde şans bulan yerli futbolcuların sayısında azalma, dakika bazında süre alma anlamında ise artış olduğu görüldü.

Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

"ZORUNLULUKTAN OLUYOR"

Futbolseverler bu istatistiklerin "Başarı" olarak yansıtılmasına karşı çıktı. Kulüpler daha az yerli futbolcuya şans verirken, güvendiği 'sabit' isimlere ise daha fazla süre verdi. TFF, yabancı sayısının düşürülmesi konusunda geri adım atmayacağının da mesajını verdi.

TFF'nin paylaştığı istatistiklere gelen tepkiler:

Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Nihat Özdemir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, TFF, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Emre Guler:

lider ts sondan 4 olması demek bu durumun basarılı bır proje olmadıgı anlamına gelıyor cok yerlı oynatan goztepenın sıralama da alt yerlerde olması da cabaası

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