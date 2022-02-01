Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yerli futbolcuların aldığı sürelerin artışıyla ilgili istatistikler paylaşıldı. Tamsaha'nın yaptığı analizde şans bulan yerli futbolcuların sayısında azalma, dakika bazında süre alma anlamında ise artış olduğu görüldü.

"ZORUNLULUKTAN OLUYOR"

Futbolseverler bu istatistiklerin "Başarı" olarak yansıtılmasına karşı çıktı. Kulüpler daha az yerli futbolcuya şans verirken, güvendiği 'sabit' isimlere ise daha fazla süre verdi. TFF, yabancı sayısının düşürülmesi konusunda geri adım atmayacağının da mesajını verdi.

TFF'nin paylaştığı istatistiklere gelen tepkiler: