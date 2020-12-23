Futbol: Toplu sonuç
Misli.com 2. Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanırken, Misli.com 3. Lig'de 15'inci hafta mücadelesi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmalarla başladı.
Misli.com 2. Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanırken, Misli.com 3. Lig'de 15'inci hafta mücadelesi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmalarla başladı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
2. Lig Beyaz Grup
13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor: 4-0
13.00 Çorum FK-Hacettepe: 2-0
13.00 Kocaelispor-Uşakspor: 2-0
13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor: 1-0
13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor: 4-0
Not: Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.
Kırmızı Grup
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor: 3-5
13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor: 1-2
13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-0
13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor: 0-4
13.00 Turgutluspor-Pazarspor: 2-1
13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor: 0-2
13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor: 2-2
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-2
13.00 Pendikspor-Mamak FK: 7-1
13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor: 2-2
3. Lig
1954 Kelkit Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor: 1-2
Bergama Belediyespor-Düzcespor: 1-2
Modafen-Alanya Kestelspor: 1-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bursa Yıldırımspor: 2-3
Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1
Kozanspor-Bayrampaşaspor: 2-0
Adıyaman 1954-Siirt İl Özel İdare: 1-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan