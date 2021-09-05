Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında grupları Çatalcaspor, Düzcespor ve Karbel Karaköprü Belediyespor averajla lider tamamladı.
TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında grupları Çatalcaspor, Düzcespor ve Karbel Karaköprü Belediyespor averajla lider tamamladı.
Ligde 3 grupta oynanan ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|PUAN
|1. ÇATALCASPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2. BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3. BERGAMA BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4. FORMÜL ERBAASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5. OSMANİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7. ARTVİN HOPASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8. BATMAN PETROLSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9. BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10. BURSA YILDIRIMSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11. FATSA BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12. HENDEKSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|13. KAHTA 02
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|14. ELAZIĞSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17. SANCAKTEPE
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18.KARAMAN BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
2. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|PUAN
|1. DÜZCESPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2. 76 IĞDIR BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3. GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4. REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5. YOMRASPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|6. 52 ORDUSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8. ALTINDAĞSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9. BAYRAMPAŞA
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11. İSKENDERUNSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12. KIZILCABÖLÜKSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|13. KUŞADASISPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|14. HACETTEPE
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|15. HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|16. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|19. ÇARŞAMBASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
3. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|PUAN
|1. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2. ORDUSPOR 1967
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|3. İÇEL İDMANYURDU
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|4. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|5. ESENLER EROKSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6. OFSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7. MARDİN 1969
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8. MODAFEN
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9. BELEDİYE DERİNCESPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10. CEYHANSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11. EDİRNESPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12. GÜMÜŞHANESPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13. ÇANKAYA
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14. KARŞIYAKA
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15. FETHİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16. AĞRI 1970
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|17. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
|18. KARDEMİR KARABÜKSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
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