Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında grupları Çatalcaspor, Düzcespor ve Karbel Karaköprü Belediyespor averajla lider tamamladı.

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında grupları Çatalcaspor, Düzcespor ve Karbel Karaköprü Belediyespor averajla lider tamamladı.

Ligde 3 grupta oynanan ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN
1. ÇATALCASPOR11003033
2. BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ11002113
3. BERGAMA BELEDİYESPOR11002113
4. FORMÜL ERBAASPOR11001013
5. OSMANİYESPOR11001013
6. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR10101101
7. ARTVİN HOPASPOR10101101
8. BATMAN PETROLSPOR10101101
9. BELEDİYE KÜTAHYASPOR10101101
10. BURSA YILDIRIMSPOR10101101
11. FATSA BELEDİYESPOR10101101
12. HENDEKSPOR10101101
13. KAHTA 0210101101
14. ELAZIĞSPOR100112-10
15. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR100112-10
16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR100101-10
17. SANCAKTEPE100101-10
18.KARAMAN BELEDİYESPOR100103-30

2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN
1. DÜZCESPOR11003123
2. 76 IĞDIR BELEDİYESPOR11002023
3. GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR11002023
4. REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ10102201
5. YOMRASPOR10102201
6. 52 ORDUSPOR10101101
7. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR10101101
8. ALTINDAĞSPOR10101101
9. BAYRAMPAŞA10101101
10. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI10101101
11. İSKENDERUNSPOR10101101
12. KIZILCABÖLÜKSPOR10101101
13. KUŞADASISPOR10101101
14. HACETTEPE10100001
15. HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN10100001
16. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ00000000
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR100113-20
18. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR100102-20
19. ÇARŞAMBASPOR100102-20

3. Grup

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN
1. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR11004043
2. ORDUSPOR 196711004043
3. İÇEL İDMANYURDU11003033
4. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU11003123
5. ESENLER EROKSPOR11001013
6. OFSPOR11001013
7. MARDİN 196910101101
8. MODAFEN10101101
9. BELEDİYE DERİNCESPOR10100001
10. CEYHANSPOR10100001
11. EDİRNESPOR10100001
12. GÜMÜŞHANESPOR10100001
13. ÇANKAYA100101-10
14. KARŞIYAKA100101-10
15. FETHİYESPOR100113-20
16. AĞRI 1970100103-30
17. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR100104-40
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR100104-40

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Haberler Spor
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