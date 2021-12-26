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Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.

Grupta Bitexen Düzcespor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BITEXEN DÜZCESPOR18113428171136
2.İSKENDERUNSPOR18105335161935
3.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR1810352617933
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR188733125631
5.68 AKSARAY BELEDİYESPOR189362625130
6.52 ORDUSPOR187832318529
7.KUŞADASISPOR188462421328
8.ALTINDAĞSPOR187652217527
9.YOMRASPOR185851920-123
10.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR186571723-623
11.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR186482122-122
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI1841041618-222
13.BAYRAMPAŞA184951613321
14.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN185671918121
15.KIZILCABÖLÜKSPOR183872227-517
16.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ184592130-917
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ183691531-1615
18.HACETTEPE182791324-1113
19.ÇARŞAMBASPOR182791426-1213

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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