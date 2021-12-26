Futbol: TFF 3. Lig
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.
Grupta Bitexen Düzcespor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.
Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN DÜZCESPOR
|18
|11
|3
|4
|28
|17
|11
|36
|2.İSKENDERUNSPOR
|18
|10
|5
|3
|35
|16
|19
|35
|3.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR
|18
|10
|3
|5
|26
|17
|9
|33
|4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR
|18
|8
|7
|3
|31
|25
|6
|31
|5.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|18
|9
|3
|6
|26
|25
|1
|30
|6.52 ORDUSPOR
|18
|7
|8
|3
|23
|18
|5
|29
|7.KUŞADASISPOR
|18
|8
|4
|6
|24
|21
|3
|28
|8.ALTINDAĞSPOR
|18
|7
|6
|5
|22
|17
|5
|27
|9.YOMRASPOR
|18
|5
|8
|5
|19
|20
|-1
|23
|10.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|18
|6
|5
|7
|17
|23
|-6
|23
|11.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
|18
|6
|4
|8
|21
|22
|-1
|22
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|18
|4
|10
|4
|16
|18
|-2
|22
|13.BAYRAMPAŞA
|18
|4
|9
|5
|16
|13
|3
|21
|14.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN
|18
|5
|6
|7
|19
|18
|1
|21
|15.KIZILCABÖLÜKSPOR
|18
|3
|8
|7
|22
|27
|-5
|17
|16.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|4
|5
|9
|21
|30
|-9
|17
|17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|18
|3
|6
|9
|15
|31
|-16
|15
|18.HACETTEPE
|18
|2
|7
|9
|13
|24
|-11
|13
|19.ÇARŞAMBASPOR
|18
|2
|7
|9
|14
|26
|-12
|13
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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