Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'in 3. haftası 3 grupta oynanan müsabakalarla sona erdi.
TFF 3. Lig'in 3. haftası 3 grupta oynanan müsabakalarla sona erdi.
Ligin 3. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Sancaktepe-1954 Kelkit Belediyespor: 2-3
Elazığspor-Artvin Hopaspor: 2-2
Batman Petrolspor- Bergama Belediyespor : 1-1
Kahta 02-Karaman Belediyespor: 3-3
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0
Formul Erbaaspor-Çatalcaspor: 1-1
Arnavutköy Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 2-1
Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Hendekspor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0
2. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Bayrampaşa: 1-1
Başkent Üniversitesi Alanya Kestel-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-0
68 Aksaray Belediyespor-Altındağ: 1-0
Hacettepe-52 Orduspor: 1-2
Kızılcabölük-İskenderun: 0-4
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bitexen Düzcespor: 1-0
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1
Kuşadasıspor-Yomraspor: 3-0
3. Grup
Edirnespor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-0
Mardin 1969-Karşıyaka: 2-2
Gümüşhanespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0
Ofspor-Ağrı 1970: 1-2
Ceyhanspor-Büyükçekmece Tepecik: 2-6
İçel İdmanyurdu-Fethiyespor: 2-4
Kardemir Karabükspor-Modafen: 0-3
Orduspor 1967-Çankaya: 4-0