Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 26. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
TFF 3. Lig'de 26. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Ligin 26. haftasında 3 grupta bugün yapılan karılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Tokatspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Yomraspor-Çankaya FK: 1-0
Artvin Hopaspor-Silivrispor: 1-1
52 Orduspor-Düzcespor: 0-1
Kızılcabölükspor-1928 Bucaspor: 2-2
68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
2. Grup:
Cizrespor-Turgutluspor: 0-1
Elazığ Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Ağrı 1970-Kozanspor: 1-0
Kocaelispor-Karşıyaka: 3-2
Kemerspor 2003-1877 Alemdağspor: 1-0
Fethiyespor-Belediye Derincespor: 1-1
Payasspor-Ofspor: 1-0
3. Grup:
Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor: 1-0
Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-3
Osmaniyespor-Medicalpark Batman Petrolspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Muğlaspor: 1-1
Modafen-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1
Darıca Gençlerbirliği-Altındağ Belediyespor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Gölcükspor: 0-0
Somaspor-Bayrampaşa: 2-0
Kaynak: AA