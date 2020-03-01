Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 26. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

01.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:44
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 26. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Ligin 26. haftasında 3 grupta bugün yapılan karılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Tokatspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Yomraspor-Çankaya FK: 1-0

Artvin Hopaspor-Silivrispor: 1-1

52 Orduspor-Düzcespor: 0-1

Kızılcabölükspor-1928 Bucaspor: 2-2

68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

2. Grup:

Cizrespor-Turgutluspor: 0-1

Elazığ Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Ağrı 1970-Kozanspor: 1-0

Kocaelispor-Karşıyaka: 3-2

Kemerspor 2003-1877 Alemdağspor: 1-0

Fethiyespor-Belediye Derincespor: 1-1

Payasspor-Ofspor: 1-0

3. Grup:

Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor: 1-0

Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-3

Osmaniyespor-Medicalpark Batman Petrolspor: 2-1

Karacabey Belediyespor-Muğlaspor: 1-1

Modafen-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1

Darıca Gençlerbirliği-Altındağ Belediyespor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Gölcükspor: 0-0

Somaspor-Bayrampaşa: 2-0

Kaynak: AA

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