Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Kırmızı Grup'ta Vanspor FK-Ergene Velimeşespor ile Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor müsabakaları elverişsiz hava ve saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Beyaz Grup'da liderlik mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği maçta deplasmanda Manisa FK'yı 3-1 yenen Yılport Samsunspor, aradaki puan farkını 5'e çıkardı.
Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|18
|4
|1
|53
|9
|44
|58
|2.
|MANİSA FK
|23
|16
|5
|2
|64
|23
|41
|53
|3.
|SANCAKTEPE FK
|23
|14
|4
|5
|40
|18
|22
|46
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|22
|12
|3
|7
|36
|32
|4
|39
|5.
|İNEGÖLSPOR
|23
|11
|4
|8
|38
|26
|12
|37
|6.
|ÇORUM FK
|23
|11
|2
|10
|34
|32
|2
|35
|7.
|AFJET AFYONSPOR
|23
|10
|4
|9
|35
|25
|10
|34
|8.
|PENDİKSPOR
|23
|9
|6
|8
|33
|29
|4
|33
|9.
|SARIYER
|23
|9
|6
|8
|29
|27
|2
|33
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|23
|8
|8
|7
|30
|30
|0
|32
|11.
|TARSUS İDMANYURDU
|23
|10
|1
|12
|33
|34
|-1
|31
|12.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|22
|7
|8
|7
|21
|27
|-6
|29
|13.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|7
|6
|10
|22
|33
|-11
|27
|14.
|HACETTEPE
|23
|8
|2
|13
|29
|44
|-15
|26
|15.
|1922 KONYASPOR
|23
|7
|3
|13
|27
|39
|-12
|24
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|22
|6
|4
|12
|28
|32
|-4
|22
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|22
|5
|3
|14
|24
|42
|-18
|18
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|23
|0
|1
|22
|6
|80
|-74
|-14
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BANDIRMASPOR
|23
|14
|8
|1
|49
|24
|25
|50
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|22
|14
|5
|3
|37
|14
|23
|47
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|23
|14
|3
|6
|41
|23
|18
|45
|4.
|TUZLASPOR
|23
|12
|5
|6
|36
|21
|15
|41
|5.
|SAKARYASPOR
|23
|11
|8
|4
|30
|20
|10
|38
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|11
|5
|7
|28
|21
|7
|38
|7.
|VANSPOR FK
|22
|11
|3
|8
|38
|24
|14
|36
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|23
|10
|5
|8
|24
|28
|-4
|35
|9.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|9
|5
|8
|38
|27
|11
|32
|10.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|23
|9
|5
|9
|27
|32
|-5
|32
|11.
|UŞAKSPOR
|23
|10
|4
|9
|31
|29
|2
|31
|12.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|7
|7
|8
|24
|25
|-1
|28
|13.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|23
|6
|9
|8
|25
|24
|1
|27
|14.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|23
|7
|5
|11
|34
|39
|-5
|26
|15.
|EYÜPSPOR
|23
|6
|3
|14
|19
|34
|-15
|21
|16.
|ELAZIĞSPOR
|22
|5
|4
|13
|18
|41
|-23
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|22
|3
|1
|18
|21
|45
|-24
|10
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|23
|1
|3
|19
|7
|56
|-49
|3