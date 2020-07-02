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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Emrah ÜnalCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 76 Muharrem Öner), Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis, Serkan Göksu (Dk. 64 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
02.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:34

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Emrah Ünal

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 76 Muharrem Öner), Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis, Serkan Göksu (Dk. 64 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk. 84 Yunus Emre Mertoğlu), Gimbert (Dk. 76 Mücahit Can Akçay), Bentley (Dk. 65 Bahadır Taşdelen)

Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Bilal Ceylan (Dk. 78 Doğukan Ünal), Sezgin Coşkun, Erdal Akdarı, Cemali Sertel, Buğra Çağlıyan (Dk. 63 Berkay Tanır), Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 36 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 63 Muhammet Akbulut), Mete Demir (Dk. 76 Selman Çiftkanatlı)

Goller: Dk. 45 Emre Kurt, Dk. 45+1 Gimbert, Dk. 86 Mücahit Can Akçay (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Gimbert, Dk. 79 Muharrem Öner, Dk. 90 Muhammed Gönülaçar (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 54 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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