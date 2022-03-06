Futbol tarihinin en kara günü! Sahanın ortasında katliam: 17 kişi öldü, onlarca yaralı var
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Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas maçında iki takım taraftarları birbirine girdi. Çıkan saha olaylarında 17 taraftarın hayatını kaybettiği, 20'den fazla taraftarın yaralandığı açıklandı.
Meksika Ligi'nde Queretaro ile Atlas arasında oynanan maçın 63. dakikasında ev sahibi Queretaro taraftarlarının Atlas taraftarına saldırması üzerine kavga çıktı.
Queretaro taraftarlarının, rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı belirtildi. Stattaki güvenlik zaafiyeti onlarca kişinin ölümüne sebep oldu.
Kadın ve çocukların sahanın ortasında mahsur kaldığı olaylarda ağır yaralı taraftarlar da var. 20'den fazla taraftarın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Liga MX Başkanı Mikel Arriola, Twitter'da "Queretaro'daki Corregidora Stadyumu'nda yaşananlar kabul edilemez. Çok talihsiz bir şiddet olayı. Stadyumun güvenliğinden sorumlu olanlar ibretlik bir şekilde cezalandırılacaktır. Oyuncularımızın ve taraftarlarımızın güvenliği önceliğimizdir. Güvenliğin korunması için maça devam edilmeyecektir" dedi.