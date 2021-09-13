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Futbol: Süper Lig

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Awaziem, Umut Güneş, Borja, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, FamaraGZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Aytemiz Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Awaziem, Umut Güneş, Borja, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Famara

GZT Giresunspor : Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas (Dk. 25 Diarra), Perez, Suleymanov, Sergio, Aziz Eraltay, Pelupessy, Flavio, Diabate, Doukara

Gol: Dk. 8 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sergio, Dk. 42 Perez (GZT Giresunspor)

Süper Lig 'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile GZT Giresunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Davidson, ceza sahası dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktada yerde kaldı. Faul sonrası Emre Akbaba'nın ceza sahası içine ortasında Awaziem topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Emre Akbaba kafayı vururken, top az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Zeki Yavru, yakınındaki Suleymanov'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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