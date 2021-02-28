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Futbol: Süper Lig

28.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç SezertamTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir, Flavio, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, DjaninyFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir, Flavio, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Osayi Samuel, Mesut Özil, Thiam

Sarı kart: Dk. 7 Ekuban (Trabzonspor)

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

11. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.

30. dakikada Szalai'nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.

45. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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