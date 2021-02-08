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Futbol: Süper Lig

08.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa SönmezYeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Zeki Yavru (Dk. 82 Fofana), Wallace (Dk. 88 Bülent Cevahir), Semih Kaya, Hadebe, Ahmet Ildız, Acquah, Tetteh, Adem Büyük (Dk. 88 Mustafa Eskihellaç), Umut Bulut (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Sönmez

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Zeki Yavru (Dk. 82 Fofana), Wallace (Dk. 88 Bülent Cevahir), Semih Kaya, Hadebe, Ahmet Ildız, Acquah, Tetteh, Adem Büyük (Dk. 88 Mustafa Eskihellaç), Umut Bulut (Dk. 82 Mallan)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir, Baker (Dk. 90 Yunus Mallı), Bakasetas (Dk. 90 Hossaini), Ekuban (Dk. 72 Flavio), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 86 Benik Afobe)

Goller: Dk. 49 Bakasetas, 90+5 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Hadebe (Yeni Malatyaspor) Dk. 64 Vitor Hugo, Dk. 90+2 Berat Özdemir (Trabzonspor)

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi

49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas, düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 0-1.

54. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

67. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı kornerde Semih Kaya'nın vuruşu savunmadan sekip kale önünde Tetteh'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi.

90+5. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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