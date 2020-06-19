Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman ÖzayMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atila Turan, Lukasik (Dk. 78 Cebrail Karayel), Pinto (Dk. 72 Orgill), Lobjanidze (Dk. 72 Sedat Ağçay), Scarione (Dk. 83 Aydın Karabulut), Michalak (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman Özay
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atila Turan, Lukasik (Dk. 78 Cebrail Karayel), Pinto (Dk. 72 Orgill), Lobjanidze (Dk. 72 Sedat Ağçay), Scarione (Dk. 83 Aydın Karabulut), Michalak (Dk. 79 İlhan Parlak), Rodrigues
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+4 Ponck), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90+4 Gulbrandsen), Aleksic (Dk. 87 Mehmet Topal), Crivelli, Demba Ba (Dk. 56 Robinho)
Goller: Dk. 12 Rodrigues (penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 59 Aleksic, Dk. 73 Visca (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 10 Skrtel, Dk. 61 Aleksic, Dk. 64 Okan Buruk (teknik direktör), Dk. 76 Crivelli, Dk. 90+1 Mert Günok (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Lukasik, Dk. 48 Faty, Dk. 61 Rodrigues, Dk. 65 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
52. dakikada soldan ceza sahasına giren Crivelli, topu yanındaki Visca'ya bıraktı. Plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara göndermek isteyen Visca'nın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.
59. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. MKE Ankaragücü'nün hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrasında Robinho soldan ceza sahasına girdi. Robinho'nun şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu kurtardı. Friedrich'ten dönen topu kale sahasının içindeki Aleksic düzgün bir vuruşla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
73. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasının hemen önündeki Aleksic, pasını ceza yayının içindeki Visca'ya çıkardı. Topu kontrol eden Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.
Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA