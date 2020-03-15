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Fırat Aydınus, Mert Günok, Başakşehir, Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, SörlothMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut...

15.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:56
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba

Sarı kart: Dk. 37 Okan Burak (Medipol Başakşehir Teknik Direktörü)

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada Caiçara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

10. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta gitti.

24. dakikada sol taraftan Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın yerden şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlığı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

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