Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Lens, Diaby, Caner Erkin, Umut NayirGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel,...

27.10.2019 20:04
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Lens, Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA
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