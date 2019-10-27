Futbol: Süper Lig
Stat: Vodafone ParkHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Lens, Diaby, Caner Erkin, Umut NayirGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel,...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Lens, Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone
Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.
9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.
26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.