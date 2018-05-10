Süper Ligde 33. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligde yarın başlayacak 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

12 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

13 Mayıs Pazar:

16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

14 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

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YORUMLAR (2)

  • YUSUF NAMOĞLUNUN EYYAMCI HAKEMLERİ:
    Alper Ulusoya hala maç veriyorlar ya pes doğrusu. Ya bu adam 5 metre uzağındaki pozisyonda gole giden futbolcuya son adam faul yapıyor faul yapana kırmızı kart çıkartacağına faul yapılan futbolcuya sarı kart gösteren ama birisi. Bu nasıl maç yönetecek
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