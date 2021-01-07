Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
07.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:25
Misli.com 3. Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk yarı sona erdi.
Misli.com 3. Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk yarı sona erdi.
Tüm maçları tamamlanan 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta ise Somaspor devre arasına lider girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle erteleme maçları bulunan 4. Grup'ta ise lider 10 Ocak'ta oynanacak müsabakaların ardından netleşecek.
1. Grup'ta ilk yarısı daha önce tamamlanan ligde oluşan puan durumları şöyle:
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FETHİYESPOR
|16
|10
|2
|4
|32
|12
|20
|32
|2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|16
|10
|2
|4
|31
|12
|19
|32
|3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|16
|9
|4
|3
|26
|13
|13
|31
|4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|6
|7
|3
|17
|16
|1
|25
|5.YOMRASPOR
|16
|6
|6
|4
|22
|18
|4
|24
|6.CEYHANSPOR
|16
|6
|5
|5
|23
|28
|-5
|23
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|16
|5
|7
|4
|22
|16
|6
|22
|8.KAHTA 02
|16
|5
|6
|5
|21
|15
|6
|21
|9.MARDİN FOSFATSPOR
|16
|5
|6
|5
|19
|16
|3
|21
|10.TEKİRDAĞSPOR
|16
|4
|6
|6
|19
|19
|0
|18
|11.KARAMAN BELEDİYESPOR
|16
|4
|6
|6
|22
|23
|-1
|18
|12.AĞRI 1970
|16
|5
|3
|8
|12
|24
|-12
|18
|13.İSKENDERUN FK
|16
|5
|3
|8
|15
|28
|-13
|18
|14.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
|16
|4
|5
|7
|16
|21
|-5
|17
|15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|16
|3
|8
|5
|14
|22
|-8
|17
|16.TOKATSPOR
|16
|4
|4
|8
|11
|28
|-17
|16
|17.YOZGATSPOR 1959
|16
|2
|6
|8
|11
|22
|-11
|12
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|16
|10
|5
|1
|32
|14
|18
|35
|2.İÇEL İDMANYURDU
|16
|10
|4
|2
|25
|7
|18
|34
|3.ESENLER EROKSPOR
|16
|10
|3
|3
|30
|12
|18
|33
|4.KARŞIYAKA
|16
|8
|5
|3
|21
|12
|9
|29
|5.ÇATALCASPOR
|16
|8
|4
|4
|21
|16
|5
|28
|6.ÇARŞAMBASPOR
|16
|7
|6
|3
|20
|12
|8
|27
|7.ISPARTA 32
|16
|7
|5
|4
|27
|18
|9
|26
|8.ŞİLE YILDIZSPOR
|16
|6
|5
|5
|20
|20
|0
|23
|9.ALTINDAĞSPOR
|16
|6
|4
|6
|13
|15
|-2
|22
|10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|16
|4
|7
|5
|11
|13
|-2
|19
|11.GÖLCÜKSPOR
|16
|5
|3
|8
|9
|14
|-5
|18
|12.BATMAN PETROLSPOR
|16
|4
|5
|7
|11
|18
|-7
|17
|13.OSMANİYESPOR FK
|16
|5
|3
|8
|16
|18
|-2
|15
|14.ERBAASPOR
|16
|4
|2
|10
|12
|22
|-10
|14
|15.CİZRESPOR
|16
|3
|4
|9
|11
|36
|-25
|13
|16.YALOVASPOR
|16
|2
|3
|11
|14
|29
|-15
|9
|17.ARHAVİSPOR
|16
|2
|2
|12
|10
|27
|-17
|8
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|16
|10
|1
|5
|19
|13
|6
|31
|2.BURSA YILDIRIMSPOR
|15
|9
|3
|3
|23
|9
|14
|30
|3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|16
|9
|3
|4
|21
|11
|10
|30
|4.ADIYAMAN 1954
|16
|7
|8
|1
|18
|11
|7
|29
|5.DÜZCESPOR
|15
|7
|5
|3
|23
|17
|6
|26
|6.52 ORDUSPOR
|16
|5
|9
|2
|24
|15
|9
|24
|7.ALANYA KESTELSPOR
|16
|6
|5
|5
|22
|19
|3
|23
|8.BAYRAMPAŞA
|15
|6
|4
|5
|26
|18
|8
|22
|9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|16
|5
|6
|5
|20
|21
|-1
|21
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|15
|5
|5
|5
|18
|22
|-4
|20
|11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|16
|5
|5
|6
|13
|23
|-10
|20
|12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|14
|5
|4
|5
|23
|24
|-1
|19
|13.MODAFEN
|16
|4
|4
|8
|14
|19
|-5
|16
|14.KOZANSPOR
|14
|2
|6
|6
|9
|14
|-5
|12
|15.SİLİVRİSPOR
|14
|2
|5
|7
|10
|21
|-11
|11
|16.MUĞLASPOR
|14
|1
|5
|8
|7
|16
|-9
|8
|17.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|16
|2
|2
|12
|8
|25
|-17
|8
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
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