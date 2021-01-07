Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

07.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:25
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk yarı sona erdi.

Misli.com 3. Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk yarı sona erdi.

Tüm maçları tamamlanan 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta ise Somaspor devre arasına lider girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle erteleme maçları bulunan 4. Grup'ta ise lider 10 Ocak'ta oynanacak müsabakaların ardından netleşecek.

1. Grup'ta ilk yarısı daha önce tamamlanan ligde oluşan puan durumları şöyle:

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.FETHİYESPOR16102432122032
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR16102431121932
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR1694326131331
4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ166731716125
5.YOMRASPOR166642218424
6.CEYHANSPOR166552328-523
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR165742216622
8.KAHTA 02 165652115621
9.MARDİN FOSFATSPOR165651916321
10.TEKİRDAĞSPOR164661919018
11.KARAMAN BELEDİYESPOR164662223-118
12.AĞRI 1970165381224-1218
13.İSKENDERUN FK165381528-1318
14.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI164571621-517
15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR163851422-817
16.TOKATSPOR164481128-1716
17.YOZGATSPOR 1959162681122-1112

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.SOMASPOR16105132141835
2.İÇEL İDMANYURDU1610422571834
3.ESENLER EROKSPOR16103330121833
4.KARŞIYAKA168532112929
5.ÇATALCASPOR168442116528
6.ÇARŞAMBASPOR167632012827
7.ISPARTA 32167542718926
8.ŞİLE YILDIZSPOR166552020023
9.ALTINDAĞSPOR166461315-222
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK164751113-219
11.GÖLCÜKSPOR16538914-518
12.BATMAN PETROLSPOR164571118-717
13.OSMANİYESPOR FK165381618-215
14.ERBAASPOR1642101222-1014
15.CİZRESPOR163491136-2513
16.YALOVASPOR1623111429-159
17.ARHAVİSPOR1622121027-178
Not: Osmaniyespor FK'nin 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.1954 KELKİT BELEDİYESPOR1610151913631
2.BURSA YILDIRIMSPOR159332391430
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR1693421111030
4.ADIYAMAN 1954167811811729
5.DÜZCESPOR157532317626
6.52 ORDUSPOR165922415924
7.ALANYA KESTELSPOR166552219323
8.BAYRAMPAŞA156452618822
9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR165652021-121
10.BERGAMA BELEDİYESPOR155551822-420
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 165561323-1020
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR145452324-119
13.MODAFEN164481419-516
14.KOZANSPOR 14266914-512
15.SİLİVRİSPOR142571021-1111
16.MUĞLASPOR14158716-98
17.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR162212825-178

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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