Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk yarı sona erdi.

Tüm maçları tamamlanan 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta ise Somaspor devre arasına lider girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle erteleme maçları bulunan 4. Grup'ta ise lider 10 Ocak'ta oynanacak müsabakaların ardından netleşecek.

1. Grup'ta ilk yarısı daha önce tamamlanan ligde oluşan puan durumları şöyle:

2. Grup: