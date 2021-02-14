Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

14.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:04
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 23. hafta maçları, ertelenen 2 karşılaşma dışında oynandı.

Misli.com 2. Lig'de 23. hafta maçları, ertelenen 2 karşılaşma dışında oynandı.

Beyaz Grup'ta Sancaktepe-Hacettepe ve Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor karşılaşmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVPuan
1.MANİSA 22184062154758
2.HEKİMOĞLU TRABZON22126447202742
3.SARIYER22109329141539
4.ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR21108334191538
5.KOCAELİSPOR2111552618838
6.ANKARA DEMİRSPOR22107535231237
7.UŞAK SPOR 2210753729837
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER2210573329435
9.AFJET AFYONSPOR229763028234
10.ÇORUM2185839271229
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 216962630-427
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2257102333-1022
13.SANCAKTEPE 2164112639-1322
14.İNEGÖLSPOR2248102332-920
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR2138102643-1717
16.NİĞDE ANADOLU 2228121536-2114
17.ŞANLIURFASPOR2245132255-3314
18.HACETTEPE SPOR2134141534-1913
19.GÜMÜŞHANESPOR2144132145-2413
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVPuan
1.EYÜPSPOR23165251183353
2.VAN SPOR 23144538201846
3.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR23127432151743
4.TURGUTLUSPOR2314093235-342
5.SAKARYASPOR23118437231441
6.BODRUMSPOR 23116651321939
7.KIRKLARELİSPOR23911327161138
8.SERİK BELEDİYESPOR239863531435
9.PAZARSPOR2310493534134
10.TARSUS İDMAN YURDU239683328533
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR238782623331
12.PENDİKSPOR2392123729829
13.SİVAS BELEDİYE SPOR236983531427
14.KARACABEY BELEDİYE SPOR 2376102628-227
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2365122729-223
16.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR2372142639-1323
17.MAMAK 2365122356-3323
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR2373133145-1421
19.GMG KASTAMONUSPOR2356121933-1421
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR231220965-562
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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