Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
14.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:04
Misli.com 2. Lig'de 23. hafta maçları, ertelenen 2 karşılaşma dışında oynandı.
Misli.com 2. Lig'de 23. hafta maçları, ertelenen 2 karşılaşma dışında oynandı.
Beyaz Grup'ta Sancaktepe-Hacettepe ve Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor karşılaşmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1.MANİSA
|22
|18
|4
|0
|62
|15
|47
|58
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|22
|12
|6
|4
|47
|20
|27
|42
|3.SARIYER
|22
|10
|9
|3
|29
|14
|15
|39
|4.ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|21
|10
|8
|3
|34
|19
|15
|38
|5.KOCAELİSPOR
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|8
|38
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|22
|10
|7
|5
|35
|23
|12
|37
|7.UŞAK SPOR
|22
|10
|7
|5
|37
|29
|8
|37
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|10
|5
|7
|33
|29
|4
|35
|9.AFJET AFYONSPOR
|22
|9
|7
|6
|30
|28
|2
|34
|10.ÇORUM
|21
|8
|5
|8
|39
|27
|12
|29
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|21
|6
|9
|6
|26
|30
|-4
|27
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|5
|7
|10
|23
|33
|-10
|22
|13.SANCAKTEPE
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|-13
|22
|14.İNEGÖLSPOR
|22
|4
|8
|10
|23
|32
|-9
|20
|15.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|-17
|17
|16.NİĞDE ANADOLU
|22
|2
|8
|12
|15
|36
|-21
|14
|17.ŞANLIURFASPOR
|22
|4
|5
|13
|22
|55
|-33
|14
|18.HACETTEPE SPOR
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|-19
|13
|19.GÜMÜŞHANESPOR
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|-24
|13
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|23
|16
|5
|2
|51
|18
|33
|53
|2.VAN SPOR
|23
|14
|4
|5
|38
|20
|18
|46
|3.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
|23
|12
|7
|4
|32
|15
|17
|43
|4.TURGUTLUSPOR
|23
|14
|0
|9
|32
|35
|-3
|42
|5.SAKARYASPOR
|23
|11
|8
|4
|37
|23
|14
|41
|6.BODRUMSPOR
|23
|11
|6
|6
|51
|32
|19
|39
|7.KIRKLARELİSPOR
|23
|9
|11
|3
|27
|16
|11
|38
|8.SERİK BELEDİYESPOR
|23
|9
|8
|6
|35
|31
|4
|35
|9.PAZARSPOR
|23
|10
|4
|9
|35
|34
|1
|34
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|23
|9
|6
|8
|33
|28
|5
|33
|11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|23
|8
|7
|8
|26
|23
|3
|31
|12.PENDİKSPOR
|23
|9
|2
|12
|37
|29
|8
|29
|13.SİVAS BELEDİYE SPOR
|23
|6
|9
|8
|35
|31
|4
|27
|14.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|23
|7
|6
|10
|26
|28
|-2
|27
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|23
|6
|5
|12
|27
|29
|-2
|23
|16.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|23
|7
|2
|14
|26
|39
|-13
|23
|17.MAMAK
|23
|6
|5
|12
|23
|56
|-33
|23
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|23
|7
|3
|13
|31
|45
|-14
|21
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|23
|5
|6
|12
|19
|33
|-14
|21
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|23
|1
|2
|20
|9
|65
|-56
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük
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