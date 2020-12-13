Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

13.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:59
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 15. hafta, ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 15. hafta, ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1

Sancaktepe FK-Ankara Demirspor: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Ergene Velimeşespor: 3-1

Kahramanmaraşspor-Niğde Anadolu FK: 1-1

Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor: 1-0

Uşakspor-Çorum FK: 2-2

Hacettepe-Manisa FK: 0-4

Zonguldak Kömürspor-Sarıyer: 0-0

Not: Şanlıurfaspor-Kocaelispor müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup:

Vanspor FK-Turgutluspor: 3-0

Pazarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1

Karacabey Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-0

Bodrumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2

Kırşehir Belediyespor-Pendikspor: 1-0

Mamak FK-Sivas Belediyespor: 1-4

Eyüpspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Not: Tarsus İdmanyurdu-GMG Kastamonuspor ve Sakaryaspor-Serik Belediyespor maçları, Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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