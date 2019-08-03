Futbol: Hazırlık maçı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Ümraniyespor'a 3-1 yenildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Ümraniyespor'a 3-1 yenildi.
Akşehir Nasreddin Hoca Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Ghislain Gimbert'in attığı golle Ümraniyespor, 1-0 öne geçti.
37. dakikada Umut Meraş'ın ayağından bulduğu golle Bursaspor, karşılaşmada 1-1 eşitliği yakaladı.
45. dakikada Honore Gomis, takımını öne geçiren golü kaydederken, 68. dakikada Valentin Lazar, farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma Ümraniyespor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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