Fuat Oktay: "Medya bugün dünyayı algılayış biçimimizi doğrudan etkilemektedir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Genel plan detay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.
25.10.2019 12:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi
Genel plan detay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı. (1)
Kaynak: AA