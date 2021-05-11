FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kameralar yansıd.Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü motosikletiyle kaza geçirmiş, hayatını kaybetmişti.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kameralar yansıd.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü motosikletiyle kaza geçirmiş, hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bomboş köprü üzerinde ilerleyen motosiklet bir anda savruluyor. Motosiklet devrilirken sürücü de köprünün sağ tarafında bulunan balkon bölümüne düşüyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada
FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada
FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aniden duran TIR zincirleme kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı
Aniden duran TIR zincirleme kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!
Tek teker giderken kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti
Tek teker giderken kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gökhan Töre Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:10:24. #1.16#

title