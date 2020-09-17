Frene bastığı için çıkan mahalle kavgasına 1 tutuklama 4 adli kontrolle serbest
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Frene bastığı için çıkan mahalle kavgasına 1 tutuklama 4 adli kontrolle serbest

Frene bastığı için çıkan mahalle kavgasına 1 tutuklama 4 adli kontrolle serbest Kozan'da dün iki grup arasında evin önünde fren yaptığı gerekçesi ile başlayan ve gün boyu süren taşlı, sopalı, silahlı kavga ile ilgili olarak mahkemeye çıkartılan 5 kişiden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı...

17.09.2020 03:00 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:06

Frene bastığı için çıkan mahalle kavgasına 1 tutuklama 4 adli kontrolle serbest

ADANA - Kozan'da dün iki grup arasında evin önünde fren yaptığı gerekçesi ile başlayan ve gün boyu süren taşlı, sopalı, silahlı kavga ile ilgili olarak mahkemeye çıkartılan 5 kişiden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesi Türkeli mahallesi Şamlıoğlu caddesinde evin önünde "fren yapma" meselesi yüzünden çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavga adliyede son buldu.

Kozan ilçe Emniyet müdürü Ferdi Büyükatak'ın araya girmesi ile dün gece kavgadan sonra sakinleşen mahalle sakinleri ve göz altına alınanlar bugün akşam saatlerinde Kozan adliyesinde hakim karşına çıkarıldı.

Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi üzerinde Salı günü öğle saatlerinde fren yapma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı polis yatıştırdığı ve akşam saatlerinde yeniden taşlı, sopalı kavga etmeye başlayan grup mahalleyi savaş alanına çevirmişti. Çıkan kavgada Emrah Bakar isimli kişi tüfekle vurularak yaralanmasının ardından Kozan emniyeti tarafından gözaltına alınan, Cengiz Akalın tutuklanırken, Neşet Akalın, Neşet Akalın (ikisi ayrı kişiler) Gökhan Süslü ve Hazar Bakar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Polis ekipleri mahallede beklemeyi sürdürüyor.

Frene bastığı için çıkan mahalle kavgasına 1 tutuklama 4 adli kontrolle serbest

Kaynak: İHA

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