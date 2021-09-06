Fransa ve İngiltere'de gök taşı olduğu tahmin edilen bir ışık görüldü
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Fransa ve İngiltere'de gök taşı olduğu tahmin edilen bir ışık görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'nın kuzeyinde ve İngiltere'nin güneyinde dün gece yarısı gökyüzünde süzülen ve gök taşı olduğu tahmin edilen bir ışık görüldü.

Fransa'nın kuzeyinde ve İngiltere'nin güneyinde dün gece yarısı gökyüzünde süzülen ve gök taşı olduğu tahmin edilen bir ışık görüldü.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Bretonya bölgesi ve İngiltere'nin güney bölgeleri semalarında dün gece yerel saatle 23.50 civarında birkaç saniyeliğine bir ışık parlamasının gökyüzünü aydınlatması gözlemlendi. Kısa süren parıltının ardından bir ses patlaması da duyuldu. Gök taşı olduğu tahmin edilen olay ise bazı limanların güvenlik kameralarına yansıdı. Bretonya bölgesinde bulunan Portsall Limanı'nın güvenlik kamerası aniden aydınlanan gökyüzünü kaydederken, Fransa'nın Morbihan kentinde yer alan Arzal Limanı'nın güvenlik kameraları ise, yerel saatle 23.47'de gökyüzünü aydınlatan olayı kayda aldı. Ayrıca İngiltere'nin güney kıyısındaki Southampton Limanı'nda bir güvenlik kamerasına da benzer görüntüler yansıdı.

Bretonya'da çalışan Meteorolog Steven Tual sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaya şahit olduğunu belirterek, "Bu akşam Cotes-d'Armor'da gökyüzünde bir gök taşı gözlemledim. Çok etkileyici, gökyüzü aydınlandı. Olayı doğrulayacak olan var mı?" ifadelerini kullandı.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa ve İngiltere'de gök taşı olduğu tahmin edilen bir ışık görüldü
Fransa ve İngiltere'de gök taşı olduğu tahmin edilen bir ışık görüldü
Fransa ve İngiltere'de gök taşı olduğu tahmin edilen bir ışık görüldü
Fransa ve İngiltere'de gök taşı olduğu tahmin edilen bir ışık görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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