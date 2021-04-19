Fransa, eski Cumhurbaşkanı Sankara cinayetiyle ilgili bazı belgeleri Burkina Faso'ya teslim etti
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Fransa, eski Cumhurbaşkanı Sankara cinayetiyle ilgili bazı belgeleri Burkina Faso'ya teslim etti

Fransa, eski Cumhurbaşkanı Sankara cinayetiyle ilgili bazı belgeleri Burkina Faso'ya teslim etti
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Fransa, talep üzerine eski Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetiyle ilgili bazı belgeleri, Burkina Faso yetkililerine ulaştırdı.

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Fransa, talep üzerine eski Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetiyle ilgili bazı belgeleri, Burkina Faso yetkililerine ulaştırdı.

Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1987'de yaşanan eski Cumhurbaşkanı Sankara cinayetiyle ilgili bazı belgeleri, Burkina Faso yetkililerine teslim ettiğini aktardı.

Burkina Faso yetkililerinin talebi üzerine, daha önce iki ayrı dosya halinde belgeleri de teslim ettiklerine dikkati çeken Hallade, yeni iletilen dosyada sadece diplomatik notlar değil, istihbarat ve analiz notlarının da olduğunu söyledi.

Hallade, Fransız arşivlerinde yer alan belgelerdeki bazı bilgilerin, 2007'de ulusal basında paylaşıldığı için uluslararası toplumca zaten bilindiğine işaret ederek, "Umarım bu belgeler, gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olur." dedi.

Ülkedeki "Sankara İçin Adalet, Afrika İçin Adalet" adlı uluslararası platform, 14 Nisan'da, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand'ın görev yaptığı sırada Sankara cinayeti öncesi ve sonrası dönemini kapsayan arşivlerin, Burkina Faso'ya teslim edilmesini istemişti.

Sankara'nın ölümü

1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sankara, yeni bir darbeyle görevden uzaklaştırılmıştı. Sankara, darbe sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

Thomas Sankara'nın ölümünün, doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan'da eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı.

Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Gilbert Diendere dahil 13 kişiye de aynı suçlamada bulunmuştu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Sankara'nın ölümünün yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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