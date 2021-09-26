Fransa'da Türk Başkonsolosluğuna saldıran Ermeni saldırgana ev hapsi verildiği ortaya çıktı - Haberler
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Fransa'da Türk Başkonsolosluğuna saldıran Ermeni saldırgana ev hapsi verildiği ortaya çıktı

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa'da Türk Başkonsolosluğuna saldıran Ermeni saldırgana ev hapsi verildiği ortaya çıktı

Fransa'nın Marsilya kentindeki Türkiye Başkonsolosluğuna 2016'da molotoflu saldırıda bulunan iki kişiden biri olan Ermeni kökenli saldırganın 6 ay ev hapsine mahkum edildiği ortaya çıktı.

Fransa'nın Marsilya kentindeki Türkiye Başkonsolosluğuna 2016'da molotoflu saldırıda bulunan iki kişiden biri olan Ermeni kökenli saldırganın 6 ay ev hapsine mahkum edildiği ortaya çıktı.

Marsilya Temyiz Mahkemesinde cuma günü görülen duruşmada, Nisan 2016'da konsolosluğa atılan molotofkokteyli şişelerinin birinde parmak izi tespit edilen Ermeni kökenli zanlıya, Hakim Karine Sabourin 3 yıl tecilli hapis cezası verdi.

Yargıç Sabourin" "saygı duyulması gereken bir yere saldırmaktan" 3 yıl tecilli hapis cezası alan sanığın cezasını ayağında elektronik kelepçe takılmak suretiyle 6 ay ev hapsine çevirdi.

Patlayıcılar ile saygı duyulması gereken konsoloslukları hedef almanın çok ciddi bir suç olduğuna dikkati çeken Sabourin, "Herkesin tartışma hakkının olduğu ama kavga etme hakkının olmadığı bir toplumda yaşıyoruz." dedi.

Diğer saldırgan 5 yıldan fazladır yakalanmadı

Diğer yandan konsolosluğa yönelik saldırının faillerinden birinin kimliği 5 yıldan fazla süre geçmesine rağmen halen tespit edilmedi.

Fransa'da Nisan 2016'da Türkiye Başkonsolosluğuna iki kişi molotofkokteylli saldırı düzenlemiş, saldırıda Türk bayrağı isabet alarak çıkan yangında zarar görmüştü.

Konsolosluğun kameralarına yansıyan görüntülerde de saldırıyı iki kişinin düzenlediği belirtiliyor.

Fransa'nın güneyinde bulunan liman kenti Marsilya'da büyük bir Ermeni diasporasının yanı sıra PKK sempatizanları yoğun olarak varlık gösteriyor.???????

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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