Fransa'da toplam Covid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 871 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 26 bin 115'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 871 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 26 bin 115'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 871 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 26 bin 115'e ulaştığı bildirildi. Bakanlık, ülkede son 24 saatte 28 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 111 bin 637'ye yükseldiğini aktardı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde 978'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 137 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa'da nüfusun yüzde 50,5'i Covid-19'a karşı tam olarak aşılandı

Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19'a karşı aşılamalarda her 2 kişiden 1'nin, yani Fransa'nın toplam nüfusun yüzde 50,5'inin Covid-19'a karşı tam olarak aşılandığını duyurdu. Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 71 milyon 144 bin 90 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 40 milyon 719 bin 515'ine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı