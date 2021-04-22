Fransa'da siyahi müzisyeni darbeden polisin telefonunda ırkçı mesaj ve görsel ortaya çıktı
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Fransa'da siyahi müzisyeni darbeden polisin telefonunda ırkçı mesaj ve görsel ortaya çıktı

Fransa'da siyahi müzisyeni darbeden polisin telefonunda ırkçı mesaj ve görsel ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Afrika asıllı müzisyeni darbettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 polisten birinin telefonunda ırkçı mesajlar olduğu ortaya çıktı.

Fransa'da Afrika asıllı müzisyeni darbettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 polisten birinin telefonunda ırkçı mesajlar olduğu ortaya çıktı.

France 2 kanalındaki bir programda, geçen yıl 21 Kasım'da siyahi bir müzisyeni darbetmekle suçlanan 3 polisten birinin bazı telefon kayıtları gösterildi.

Polisin bir sohbet grubunda yer alan mayıs tarihli mesajda, ABD'li polis memuru Derek Chauvin'in siyahi Amerikalı George Floyd'un boynuna diziyle bastırmasının fotoğrafı yer alıyor. Fotoğrafın üzerinde, "Gecenin sonunda yatağın havasını alırken" şeklinde bir yazı yazıyor.

Ayrıca ağustos ayında bir akrabasıyla mesajlaşan polis, dava ile ilgili soru soran akrabasına, siyahiler hakkında küfür içeren mesaj gönderiyor. Akrabasının ırkçılık yapmaması için uyarması üzerine polis, bunun ırkçılık olmadığını iddia ediyor.

Ayrıca program ekibi, söz konusu polise ulaşıyor ve konuşmaları gizli kamerayla kaydediyor.

Floyd'un acı çektiği fotoğraftaki mesaj sorulduğunda, gruba her türlü mesajın gönderildiğini söyleyen polis, akrabasına gönderdiği mesaj için de hep aynı kökenden gelen kişilere yönelik ihbarlar aldıklarını ileri sürdü.

Zecler'i 20 dakika boyunca darbetmişlerdi

Paris'in 17. bölgesinde müzik yapımcısı Michel Zecler, stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memurunun şiddetine maruz kalmıştı. 20 dakika boyunca polislerce darbedilen Zecler'in imdat çığlıklarını duyan komşuları, ofisin arka kapısından yardıma gelmişti.

Komşularını gören polisler, Zecler'i bırakarak stüdyodan çıkmış ve takviye ekip çağırmıştı. Gelen ekipten bir polis memuru içeriye biber gazı kapsülü fırlatarak Zecler'in çıkmasını sağlamıştı.

Karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulan Zecler'e yönelik güvenlik kamerası görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Paris savcılığı Zecler'i serbest bırakmıştı.

Olaya dahil olan 4 polisten 3'ü "toplu olarak, silahla kasti şekilde ırkçı şiddete başvurmakla ve resmi evrakta sahtecilik" ile suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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