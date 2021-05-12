Fransa'da Müslümanlara ait 89 ibadet yeri izleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da Müslümanlara ait 89 ibadet yeri izleniyor

Fransa'da Müslümanlara ait 89 ibadet yeri izleniyor
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

Bakan Darmanin, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ile "İçişleri Bakanlığının Nisan Ayı Eylem Programı Sonuçları" hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın 33 bölgesinde ayrılıkçılıkla ilişkili olduklarından şüphelenilen Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin özel gözetim altında olduğunu kaydeden Darmanin, radikal olarak listelenen yabancılardan 172'sinin Fransa'dan ayrıldığını, 88'sinin ev hapsi ya da idari gözetim evinde tutulduğunu, 9'unun hastanede tedavi altında olduğunu, 43'ünün de tutuklandığını aktardı.

Fransa yönetiminin tepki çeken tasarısı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği yasa tasarısı, 16 Şubat'ta Ulusal Meclis'te, 13 Nisan'da ise yasaklar genişletilerek Senato'da kabul edilmişti.

Tasarı, Ulusal Meclis'te ikinci kez oylanacak.

Tasarıya Senato'da eklenen maddelerle, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmi spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklıyor.

Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Tasarı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

'Bahoz' kod adlı terörist Ferhat Taşdemir öldürüldü
'Bahoz' kod adlı terörist Ferhat Taşdemir öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de özel harekat polisleriyle bayramlaştı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de özel harekat polisleriyle bayramlaştı Açıklaması
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Muslera Mesut Özil Yılmaz Vural Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da Müslümanlara ait 89 ibadet yeri izleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 21:08:33. #1.14#

title