Fransa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
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Fransa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor

Fransa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı ilk günden coşkuyla kutlamaya başladı.

Fransa'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı ilk günden coşkuyla kutlamaya başladı.

Başkent Paris'teki tarihi Ulu Cami'ye erken saatte akın eden Müslümanlar bayram namazını kılmak için saf tuttu. Güvenlik önlemleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılınan namaz, cemaatin kalabalık olması nedeniyle belirli aralıklarla 3 kez eda edildi.

Camiye gelenlerden Senegal asıllı Mountaqha Diop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris Ulu Camisi'nde tekrar buluşmanın manevi, duygusal ve güzel hissettirdiğini söyledi.

Kovid-19 salgınına rağmen camide Müslümanlarla bayram namazını eda etmenin önemine işaret eden Diop, "Umarım bu salgın kısa sürede biter, biz de rutin olarak cemaatle namazlarımıza rahat geliriz." dedi.

Diop, Fransa'da son dönemde Müslümanların "ayrılıkçı" olarak bilinen tartışmalı yasa tasarısıyla hedefe konulmasına ilişkin ise siyasi söylemler ve ideolojilerdeki ayrıştırıcı durumlara rağmen Müslümanların bütüncül ve Cumhuriyet'e bağlı olduğuna işaret etti.

"Fransa'daki Müslümanların kahir ekseriyeti Cumhuriyet yasalarına her zaman uyumlu yaşıyor. Hepsi Fransa Cumhuriyeti'nin çocukları. İdeolojiler ve din birlikte yaşamaya engel teşkil etmemeli." diyen Diop, Fransa'da hassas zamanlarda Müslümanların her zaman toplumun diğer kesimleriyle dayanışma halinde olduğunu vurguladı.

"Siyasetçiler İslam'ı aşırıcılıkla ilişkilendirmek gibi kaygan bir zeminden uzak durmalı"

Diop, İslam'ın hoşgörü dini olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"İslam'da olmayan radikalciliğin en büyük mağdurlarından biri de yine Müslümanlardır. (Fransa'da) Siyasetçiler İslam'ı 'aşırıcılıkla' ilişkilendirmek gibi kaygan bir zeminden uzak durmalılar. Yoksa bu durum fanatiklerin ekmeğine yağ sürüyor. Fransa'yı da bölecek olanlar bunlardır."

Yakup Arioua da salgın nedeniyle kontenjanı kısıtlı olan camide yer bulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Cemaatle 1 metre sosyal mesafe kuralına uyarak namaza durduklarını aktaran Arioua, bayram namazını kıldıktan sonra aile bireylerini ziyaret edip kurbanlarını keseceklerini ifade etti.

Fransa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
Fransa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
Fransa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
Fransa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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