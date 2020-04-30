Fransa'da kısıtlama sonrası bisikletini tamir edecek herkese 50 euro yardım

Fransa koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte bisikletini tamir ettirecek her vatandaşına 50 euro yardım yapacak

Fransa koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte bisikletini tamir ettirecek her vatandaşına 50 euro yardım yapacak.

Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Elisabeth Borne, konuk olduğu bir televizyon programında koronavirüs ile mücadele kapsamında bisiklet kullanımını teşvik etmek için devletin 20 milyon euro ayırdığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle