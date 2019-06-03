Fransa'da Kadınlar Dünya Kupası başlıyor: Türk kadınlar futbolda nerede?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın sekizincisi Fransa'da 7 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 24 milli takım karşı karşıya gelecek. Türkiye Kadınlar A Milli Takımı ise bu turnuvada yer almayacak.

Bu yaz futbolda dünyanın dört bir tarafından kadınlar yeşil sahalarda boy gösterecekken Türkiye'de kadın futbolu ne durumda? Euronews.com'da Görüntüle