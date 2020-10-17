Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor
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Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor

17.10.2020 23:16 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:40
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 427 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 427 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayılarındaki rekor artışlar devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 427 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 867 bin 197'ye ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 90 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 33 bin 392'ye yükseldiğini ifade etti. Son bir haftada 7 bin 198 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bin 269 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Öte yandan Fransa'da Cuma günü 30 bin 621 vaka tespit edilmişti. Ülkede bugün 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı başladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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