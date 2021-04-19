Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

Halktan "Macron istifa" sloganları

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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