Fransa Cumhurbaşkanı, Körfez'de varılan uzlaşı nedeniyle Katar Emiri'ni tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fransa Cumhurbaşkanı, Körfez'de varılan uzlaşı nedeniyle Katar Emiri'ni tebrik etti

24.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:18
Fransa Cumhurbaşkanı, Körfez'de varılan uzlaşı nedeniyle Katar Emiri'ni tebrik etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan uzlaşıdan ötürü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi tebrik etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan uzlaşıdan ötürü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi tebrik etti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Şeyh Temim'i telefonla aradı.

Macron'un, Körfez krizinde varılan uzlaşıdan ötürü Şeyh Temim'i tebrik ettiği görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa Cumhurbaşkanı, Körfez'de varılan uzlaşı nedeniyle Katar Emiri'ni tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 22:18:59. #1.16#
title