Fransa, BM'yi Afrin İçin Toplantıya Çağırdı

Fransa, Birleşmiş Milletleri Afrin için acil toplantıya çağırdı.

TWITTER'DAN ÇAĞRI YAPTI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletleri acil durum toplantısına çağırdı. Drian resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini" söyledi.

"İNSANİ RİSKLER" VURGUSU YAPTI

Jean-Yves Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı" ifadelerini kullandı. Fransa'nın "insani risk" nedeniyle acil toplantı talebinde bulunduğu öğrenildi. Fransız Bakan, "Fransa, Suriye'deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan 'insani riskleri' görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz" dedi. Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.