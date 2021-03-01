FOX konuğu Dr. Mutlay Sayan kimdir, kaç yaşında? Dr. Mutlay Sayan hayatı ve biyografisi!
Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Dr. Mutlay Sayan kimdir, kaç yaşında? Dr. Mutlay Sayan hayatı ve biyografisi!
Merakla takip edilen Fox Haber'in konuğu Dr. Mutlay Sayan oluyor.
DR. MURAT SAYLAN KİMDİR?
1988 Iğdır'da doğdu. Öğrenim hayatına 13 yaşından sonra başlayan Saylan, İstanbul Güneşli'ye taşındıktan sonra tekstil atölyesinde ailesine yardımcı oluyordu. Bir gün bir öğretmeni sayesinde okul hayatına tutunan Saylan, liseyi birincilikle bitirdi.
Mutlay, lisede bir matematik projesi geliştirdi ve bu proje ile birinciliği kazandı. Geliştirdiği proje ile Amerika'daki Vermont Üniversitesi'nde (University of Vermont) yüzde 100 burs kazandı.
Mutlay Sayan tıp fakültesini birincilikle bitirdikten sonra asistan doktor olarak Rutgers Üniversitesi'nde Radyasyon Onkolojisi üzerinde çalıştı.
Genç yaşında pek çok makale yayımlayan başarılı isim, "Wunderkind" unvanı aldı. Almanca olan bu sözcüğün anlamı HARİKA ÇOCUK'tur.
Harvardlı başarılı isimler arasında yer alan Dr. Murat Saylan, Radyayon onkolojisinde ihtisas yaptı. Amerika'da gösterdiği başarılarıyla da birincilikle üniversiteyi bitirdi.