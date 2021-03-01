FOX konuğu Dr. Mutlay Sayan kimdir, kaç yaşında? Dr. Mutlay Sayan hayatı ve biyografisi!

Her gün FOX'ta ekranlara gelen Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konuklara da yer veriliyor. İzleyiciler Fox'taki konukların kim olduğunu merak ediyor. FOX konuğu Dr. Mutlay Sayan kimdir, kaç yaşında? Dr. Mutlay Sayan hayatı ve biyografisi!